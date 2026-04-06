Врач объяснила правила гигиены после дефекации

Гастроэнтеролог Пашрича: Однослойная бумага может привести к обострению геморроя

Гастроэнтеролог Триша Пашрича заявила, что после дефекации необходимо соблюдать несколько правил гигиены, чтобы избежать проблем в интимной зоне. Ее слова приводит издание Infobae.

Как отметила Пашрича, после дефекации нужно воспользоваться туалетной бумагой. Она должна быть как минимум двухслойной, но не однослойной, поскольку последняя может привести к раздражению интимной зоны и обострению геморроя, объяснила доктор.

Специалистка подчеркнула, что анальная область является очень чувствительной, поэтому ее необходимо очищать бережно, избегая соскабливания и трения. После этого, если есть такая возможность, стоит воспользоваться биде. Что касается непосредственно самой дефекации, врач призвала не проводить в туалете более пяти минут и приподнимать ноги, чтобы облегчить прохождение кала.

Ранее врач Алиса Мамаева рассказала, когда срочно необходимо записаться к проктологу. Она посоветовала не откладывать визит к врачу при наличии крови после дефекации.