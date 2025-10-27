Забота о себе
17:33, 27 октября 2025

Названы «железные» причины записаться к проктологу

UfaTime.ru: Боль после дефекации должна быть поводом обратиться к проктологу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Многие люди сталкиваются с проктологическими проблемами хотя бы раз в жизни, но не обращаются к специалисту, рассказала главный врач Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики в Уфе Алиса Мамаева. «Железные» причины записаться к проктологу она назвала в беседе с UfaTime.ru.

Мамаева отметила, что проктологические проблемы случаются примерно у 60 процентов людей, однако только треть из них вовремя обращается к колопроктологу — врачу, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний прямой кишки, анального канала, толстой кишки и смежных структур.

Врач подчеркнула, что существует несколько «железных» причин записаться к проктологу. В их число Мамаева включила боль или кровь после дефекации, длительный запор или диарею. Кроме того, необходимо обратиться за консультацией специалиста, если человек ощущает инородное тело или постоянный дискомфорт в заднем проходе.

Ранее проктолог Эван Голдштейн рассказал о самых распространенных ошибках в туалете. Так, он призвал отказаться от использования влажных салфеток.

