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05:01, 11 февраля 2025Забота о себе

Врач предупредил о распространенных ошибках в туалете

Проктолог Голдштейн предупредил об опасности влажных салфеток в туалете
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jan Antonin Kolar / Unsplash

Врач проктолог-хирург Эван Голдштейн призвал не использовать влажные салфетки после посещения туалета. О самых распространенных ошибках интимной гигиены он предупредил в эпизоде подкаста на HuffPost.

По словам Голдштейна, хотя туалетная бумага широко применяется для личной гигиены, очень часто она вызывает раздражение и неприятные симптомы. «Кожа ануса морщинистая и очень тонкая. Что происходит если ее постоянно тереть? Она рвется, воспаляется, на ней появляются раздражения», — говорит врач.

По его словам, чтобы избежать этих неприятных симптомов, многие используют влажные салфетки. Но этот вариант еще хуже, убежден Гольдштейн. «Я принимаю примерно 90 человек в неделю, и я бы сказал, что треть из них имеют проблемы, которые появились из-за влажных салфеток», — завил хирург. Он пояснил, что опасность влажных салфеток в том, что они нарушают баланс бактерий, населяющих толстую кишку. По его словам, это приводит к развитию различных заболеваний, таких как дерматит и бактериальные инфекции.

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Наиболее гигиеничным вариантом Голдштейн назвал использование биде или душа после посещения туалета. Но и использовать туалетную бумагу, по его мнению, тоже вполне безопасно, если следовать некоторым правилам. Например, врач посоветовал делать это не сидя, а стоя в полуприседе. «Когда мы сидим на унитазе кровь приливает к тазу. Когда тело возвращается к вертикальному положению, приток крови уменьшается и риск травмы становится меньше», — объяснил врач. Кроме того, он посоветовал не вытирать, а промакивать бумагой интимные места.

Наконец, Голдштейн указал, что после завершения гигиенических процедур нужно убедиться, что на коже не осталось влаги. По его словам, влажные участки являются основными местами роста инфекций.

Ранее терапевт Наталья Зубарева назвала самой вредной туалетной привычкой спускание воды в унитазе с открытой крышкой. По ее словам, это приводит к тому, что бактерии и вирусы разлетаются и оседают на полотенцах и зубных щетках.

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