Врач указала на самые вредные привычки при посещении туалета

Терапевт Зубарева: Долгое сидение на унитазе может привести к геморрою

Терапевт Наталья Зубарева предупредила, что обычные для многих ритуалы во время посещения туалета могут навредить здоровью. На них врач указала россиянам в своем Telegram-канале.

Самой распространенной вредной привычкой при посещении туалета Зубарева назвала смывание воды в унитазе с открытой крышкой. При каждом смыве бактерии и вирусы разлетаются в воздухе и оседают на полотенцах и зубных щетках, объяснила эксперт. Также она посоветовала не хранить зубные щетки на открытых поверхностях, чтобы избежать их загрязнения бактериями из воздуха.

Вредно, по словам врача, и долго сидеть на унитазе, особенно со смартфоном в руках. «Когда вы зависаете в соцсетях прямо в туалете, это увеличивает нагрузку на сосуды малого таза и может привести к неприятным последствиям, в том числе со временем может спровоцировать появление геморроя», — предупредила Зубарева. Она подчеркнула, что гаджеты — настоящий рассадник бактерий, в том числе и болезнетворных. Если же использовать их в туалете, все попавшие на них патогенные микроорганизмы потом окажутся на столе, кровати и других предметах повседневного использования.

Редкая чистка раковины и крана — еще одна распространенная ошибка, по мнению эксперта. Их нужно мыть как можно чаще, так как эти поверхности ежедневно соприкасаются с водой и бактериями. Врач также обратила внимание на то, что ванная комната может стать раем для плесени, если в помещении плохая вентиляция.

Наконец, опасным ритуалом Зубарева назвала использование освежителей воздуха в туалете. По ее словам, многие из них содержат вещества, раздражающие дыхательные пути.

Ранее Зубарева назвала отрыжку и изжогу признаками некоторых неприятных болезней. Она пояснила, что это неприятное явление может быть симптомом гастрита и полипов.