06:59, 6 апреля 2026

Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

Антонина Черташ
В Китае женщина, заподозрившая мужа в измене, ночью тайком привязала себя к кузову его грузовика и проехала несколько километров, прежде чем ее заметила полиция. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в уезде Бачу Синьцзян-Уйгурского автономного района в конце марта. Патрульный инспектор остановил небольшой грузовик после того, как заметил, что к его задней части привязана женщина. Водитель был крайне удивлен, увидев супругу. Как выяснилось, она привязала себя к машине, чтобы проследить за ним и убедиться в его верности.

Женщина не пострадала, но ее муж получил штраф в 200 юаней (около 2,6 тысячи рублей) и лишился трех баллов из ежегодного 12-балльного рейтинга водителя за то, что не проверил состояние транспорта перед выездом.

Материалы по теме:
Шар смерти Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Шар смертиПрофессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
27 сентября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

Ранее сообщалось, что жительница Тайваня подала на мужа в суд после измены и не смогла доказать факт неверности из-за собственной ошибки. Она застала мужа с другой, но не смогла снять их на видео.

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Названы неожиданные для Трампа последствия начала нового конфликта

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Все новости
