Женщина подала в суд на мужа за измену и проиграла из-за любви к нему

Жительница Тайваня потребовала у мужа деньги за измену и не смогла ее доказать

Жительница Тайваня подала на мужа в суд после измены и не смогла доказать факт неверности из-за собственной ошибки. Об этом сообщает издание ETtoday.

Пенсионерка подала иск против мужа после 52 лет совместной жизни и потребовала компенсацию в размере 800 тысяч тайваньских долларов (около двух миллионов рублей). По ее словам, муж завел отношения с женщиной из Вьетнама. Она считает, что супруг ездил с любовницей в отпуск, тратил на нее деньги, а также устраивал свидания с ней в семейной квартире.

Во время одной из таких встреч, длившейся, по утверждению истицы, около четырех часов, она и застала любовников. При этом жена не смогла сделать фото. Позже она объяснила в суде, что из-за сильной любви к мужу не смогла так сильно на него разозлиться, чтобы снять доказательства измены.

Вместо фотографий женщина предоставила суду детализацию звонков мужа. Среди номеров был один неизвестный, который, по словам жены, мог принадлежать только любовнице, потому что ее муж общается только с братьями и сестрами. В итоге иск был отклонен из-за отсутствия доказательств, и женщина проиграла тяжбу. Мужчина полностью отрицал обвинения, называя их плодом воображения жены.

