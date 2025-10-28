Из жизни
14:59, 28 октября 2025Из жизни

Женщина обвинила мужа в измене после визита к гадалке

В Китае женщина поверила предсказанию гадалки и обвинила мужа в измене
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Жительница Китая обвинила супруга в неверности после сеанса у онлайн-гадалки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина из города Уху провинции Аньхой потратила 500 юаней (около 5,6 тысячи рублей) на сеанс гадания. Гадалка заявила, что муж клиентки посещает проституток и ходит в отели с другими женщинами. Женщина тут же устроила допрос супругу и продолжила обвинять его после того, как он отверг подозрения в измене. Устав от давления, 22 октября мужчина обратился в полицию, чтобы очистить свою репутацию от беспочвенных обвинений.

«Она постоянно звонит этой гадалке с самого утра. Я сказал, что больше не могу этого выносить. Жить так просто невыносимо», — объяснил мужчина. Полицейский Чжао Синьюй из участка Ганьдоу подтвердил правдивость истории: «Она заплатила деньги так называемому мастеру гаданий, который сообщил ей о неверности мужа, и она поверила в точность трактовки, поскольку другие отзывы утверждали, что предсказания сбываются».

Правоохранители провели беседу с женой, упрекнув ее в склонности к суевериям. Они уладили конфликт между супругами.

Ранее в США женщина, изображавшая таролога, украла у клиента несколько тысяч долларов в ходе очистительного ритуала. По словам пожелавшего сохранить анонимность мужчины, он нашел гадалку по объявлению и сам пришел к ней в квартиру.

