Женщина обвинила мужа в измене после визита к гадалке

Жительница Китая обвинила супруга в неверности после сеанса у онлайн-гадалки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина из города Уху провинции Аньхой потратила 500 юаней (около 5,6 тысячи рублей) на сеанс гадания. Гадалка заявила, что муж клиентки посещает проституток и ходит в отели с другими женщинами. Женщина тут же устроила допрос супругу и продолжила обвинять его после того, как он отверг подозрения в измене. Устав от давления, 22 октября мужчина обратился в полицию, чтобы очистить свою репутацию от беспочвенных обвинений.

«Она постоянно звонит этой гадалке с самого утра. Я сказал, что больше не могу этого выносить. Жить так просто невыносимо», — объяснил мужчина. Полицейский Чжао Синьюй из участка Ганьдоу подтвердил правдивость истории: «Она заплатила деньги так называемому мастеру гаданий, который сообщил ей о неверности мужа, и она поверила в точность трактовки, поскольку другие отзывы утверждали, что предсказания сбываются».

Правоохранители провели беседу с женой, упрекнув ее в склонности к суевериям. Они уладили конфликт между супругами.

