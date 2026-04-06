Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

В Красноярском крае глава тарифной политики края попался на взятке в 10 млн

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении министра тарифной политики края Алексея Ананьева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в августе 2022 года обвиняемый вступил в сговор с представителем коммерческой организации Сила Сибири и за взятку в 10 миллионов рублей пообещал помочь включить компанию в перечень территориальных сетевых организаций и оказать содействие в других, интересующих компанию вопросах.

