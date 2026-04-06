Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:06, 6 апреля 2026

Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении министра тарифной политики края Алексея Ананьева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в августе 2022 года обвиняемый вступил в сговор с представителем коммерческой организации Сила Сибири и за взятку в 10 миллионов рублей пообещал помочь включить компанию в перечень территориальных сетевых организаций и оказать содействие в других, интересующих компанию вопросах.

Ранее в Лермонтове задержали заместителя начальника ОМВД по городу по подозрению в получении многомиллионной взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok