07:00, 6 апреля 2026Мир

В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

Марина Совина (ночной редактор)

Взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией обнаружили сербские поисковые подразделения. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Политик отметил, что начато расследование случившегося. По сведениям Вучича, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

По словам главы государства, взрывчатку нашли военнослужащие, которые прочесывали территорию со служебными собаками.

Недалеко от поселка Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода нашли два рюкзака, упаковки взрывчатки с детонаторами

Александр Вучичпрезидент Сербии

Президент Сербии проинформировал об инциденте премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Это грозит перерасти в открытый конфликт»Балтика стала ареной столкновения России и НАТО. Можно ли избежать большой войны?
«Они не остановятся»Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
Венгрия созовет совет обороны

Орбан заявил об экстренном созыве совета обороны из-за обнаружения взрывчатки для подрыва газопровода между Венгрией и Сербией.

Председатель правительства отметил, что решение было принято после разговора с президентом Сербии Александром Вучичем.

Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» после того, как сербские специалисты обнаружили рядом с ним взрывчатку. Об этом объявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД предположил, что к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина.

Украина заявила о непричастности к инциденту

Украина открестилась от обвинений в причастности к инциденту у газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил спикер МИД страны Георгий Тихий.

Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, обнаруженной возле трубопровода «Турецкий поток» в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения

Георгий Тихийспикер МИД Украины

Лидер французский партии «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил инцидент с терактами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «Новая диверсионная операция НАТО — Украина против критически важной энергетической инфраструктуры похожа на "Северный поток"», — заявил он.

Издание L' AntiDiplomatico, комментируя произошедшее, писало, что Киев хочет окончательно отрезать Европейский союз (ЕС) от российских энергоносителей.

Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины.Почему следователи СБУ решили его арестовать?
Подрывы мостов и запуск беспилотников из фур.Россию потрясли громкие диверсии. Что известно об атаках украинских спецслужб?
Вучич пообещал «безжалостные разборки» из-за взрывчатки

Сербия будет безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать ее важной инфраструктуре, заявил Вучич.

По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое. В связи с этим Белград должен показать высочайшую степень боеспособности, добавил политик.

Мы будем безжалостно разбираться с каждым, кто думает, что может угрожать жизненно важной инфраструктуре Республики Сербия. Безжалостно

Александр Вучичпрезидент Сербии

В России прокомментировали инцидент

Официальный представитель МИД России предположила, что у Венгрии хотят отнять суверенитет, лишая ресурсов по разумной цене.

Дипломат отметила, что «Будапешт давал отпор» на все предпринимаемые попытки.

Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков»

Мария Захароваофициальный представитель МИД России
«Гибридная война будет обостряться»Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
«У нас общие противники»Сербский парламентарий и конкурент Вучича — об отношении к Украине, о вступлении в ЕС и о дружбе с Россией
В Сербии назвали страну производства взрывчатки

Директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич назвал страну, в которой была произведена взрывчатка, найденная у газопровода из Сербии в Венгрию. По его словам, она была сделана в США.

Глава контрразведки подчеркнул, что маркировка на оборудовании не значит, что именно Штаты являются заказчиком и исполнителем диверсии. Он добавил, что подобные действия вряд ли отвечают интересам Вашингтона.

Йованич добавил, что сейчас по делу о подготовке диверсии проходит огромное количество дезинформации.

Дезинформация, которая указывает, что армия Сербии и ее военнослужащие будут работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдут украинскую взрывчатку и тем самым обвинят украинцев, что они организовали эту диверсию. Сразу скажу, что это неправда

Джуро Йованичдиректор Военного агентства безопасности Сербии

Он также сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе для транзита российского газа является иностранец. По словам руководителя контрразведывательного ведомства, у предполагаемого злоумышленника была военная подготовка.

