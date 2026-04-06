Взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией обнаружили сербские поисковые подразделения. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.
Политик отметил, что начато расследование случившегося. По сведениям Вучича, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.
По словам главы государства, взрывчатку нашли военнослужащие, которые прочесывали территорию со служебными собаками.
Недалеко от поселка Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода нашли два рюкзака, упаковки взрывчатки с детонаторами
Президент Сербии проинформировал об инциденте премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Венгрия созовет совет обороны
Орбан заявил об экстренном созыве совета обороны из-за обнаружения взрывчатки для подрыва газопровода между Венгрией и Сербией.
Председатель правительства отметил, что решение было принято после разговора с президентом Сербии Александром Вучичем.
Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию
Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» после того, как сербские специалисты обнаружили рядом с ним взрывчатку. Об этом объявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Глава венгерского МИД предположил, что к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина.
Украина заявила о непричастности к инциденту
Украина открестилась от обвинений в причастности к инциденту у газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил спикер МИД страны Георгий Тихий.
Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, обнаруженной возле трубопровода «Турецкий поток» в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения
Лидер французский партии «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил инцидент с терактами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «Новая диверсионная операция НАТО — Украина против критически важной энергетической инфраструктуры похожа на "Северный поток"», — заявил он.
Издание L' AntiDiplomatico, комментируя произошедшее, писало, что Киев хочет окончательно отрезать Европейский союз (ЕС) от российских энергоносителей.
Вучич пообещал «безжалостные разборки» из-за взрывчатки
Сербия будет безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать ее важной инфраструктуре, заявил Вучич.
По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое. В связи с этим Белград должен показать высочайшую степень боеспособности, добавил политик.
Мы будем безжалостно разбираться с каждым, кто думает, что может угрожать жизненно важной инфраструктуре Республики Сербия. Безжалостно
В России прокомментировали инцидент
Официальный представитель МИД России предположила, что у Венгрии хотят отнять суверенитет, лишая ресурсов по разумной цене.
Дипломат отметила, что «Будапешт давал отпор» на все предпринимаемые попытки.
Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков»
В Сербии назвали страну производства взрывчатки
Директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич назвал страну, в которой была произведена взрывчатка, найденная у газопровода из Сербии в Венгрию. По его словам, она была сделана в США.
Глава контрразведки подчеркнул, что маркировка на оборудовании не значит, что именно Штаты являются заказчиком и исполнителем диверсии. Он добавил, что подобные действия вряд ли отвечают интересам Вашингтона.
Йованич добавил, что сейчас по делу о подготовке диверсии проходит огромное количество дезинформации.
Дезинформация, которая указывает, что армия Сербии и ее военнослужащие будут работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдут украинскую взрывчатку и тем самым обвинят украинцев, что они организовали эту диверсию. Сразу скажу, что это неправда
Он также сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе для транзита российского газа является иностранец. По словам руководителя контрразведывательного ведомства, у предполагаемого злоумышленника была военная подготовка.