В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

Взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией обнаружили сербские поисковые подразделения. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Политик отметил, что начато расследование случившегося. По сведениям Вучича, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

По словам главы государства, взрывчатку нашли военнослужащие, которые прочесывали территорию со служебными собаками.

Недалеко от поселка Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода нашли два рюкзака, упаковки взрывчатки с детонаторами Александр Вучич президент Сербии

Президент Сербии проинформировал об инциденте премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Венгрия созовет совет обороны

Орбан заявил об экстренном созыве совета обороны из-за обнаружения взрывчатки для подрыва газопровода между Венгрией и Сербией.

Председатель правительства отметил, что решение было принято после разговора с президентом Сербии Александром Вучичем.

Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» после того, как сербские специалисты обнаружили рядом с ним взрывчатку. Об этом объявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД предположил, что к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина.

Украина заявила о непричастности к инциденту

Украина открестилась от обвинений в причастности к инциденту у газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил спикер МИД страны Георгий Тихий.

Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, обнаруженной возле трубопровода «Турецкий поток» в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения Георгий Тихий спикер МИД Украины

Лидер французский партии «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил инцидент с терактами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «Новая диверсионная операция НАТО — Украина против критически важной энергетической инфраструктуры похожа на "Северный поток"», — заявил он.

Издание L' AntiDiplomatico, комментируя произошедшее, писало, что Киев хочет окончательно отрезать Европейский союз (ЕС) от российских энергоносителей.

Вучич пообещал «безжалостные разборки» из-за взрывчатки

Сербия будет безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать ее важной инфраструктуре, заявил Вучич.

По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое. В связи с этим Белград должен показать высочайшую степень боеспособности, добавил политик.

Мы будем безжалостно разбираться с каждым, кто думает, что может угрожать жизненно важной инфраструктуре Республики Сербия. Безжалостно Александр Вучич президент Сербии

В России прокомментировали инцидент

Официальный представитель МИД России предположила, что у Венгрии хотят отнять суверенитет, лишая ресурсов по разумной цене.

Дипломат отметила, что «Будапешт давал отпор» на все предпринимаемые попытки.

Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере «Северных потоков» Мария Захарова официальный представитель МИД России

В Сербии назвали страну производства взрывчатки

Директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич назвал страну, в которой была произведена взрывчатка, найденная у газопровода из Сербии в Венгрию. По его словам, она была сделана в США.

Глава контрразведки подчеркнул, что маркировка на оборудовании не значит, что именно Штаты являются заказчиком и исполнителем диверсии. Он добавил, что подобные действия вряд ли отвечают интересам Вашингтона.

Йованич добавил, что сейчас по делу о подготовке диверсии проходит огромное количество дезинформации.

Дезинформация, которая указывает, что армия Сербии и ее военнослужащие будут работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдут украинскую взрывчатку и тем самым обвинят украинцев, что они организовали эту диверсию. Сразу скажу, что это неправда Джуро Йованич директор Военного агентства безопасности Сербии

Он также сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе для транзита российского газа является иностранец. По словам руководителя контрразведывательного ведомства, у предполагаемого злоумышленника была военная подготовка.

