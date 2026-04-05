Во Франции сравнили ситуацию с газопроводом в Сербии с терактами на «Северных потоках»

Филиппо сравнил взрывчатку у газопровода в Сербии с «Северными потоками»

Лидер французский партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался о ситуации со взрывчаткой, обнаруженной около газопровода в Сербии. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Политик сравнил инцидент с терактами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «Новая диверсионная операция НАТО — Украина против критически важной энергетической инфраструктуры похожа на "Северный поток"», — написал Филиппо.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне инцидента с обнаружением взрывчатки у трубопровода с российским газом пообещал безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать важной инфраструктуре республики. По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое.

Вучич 5 апреля заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Как пояснил политик, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ. Ведется расследование.