13:41, 5 апреля 2026Мир

Вучич пообещал «безжалостные разборки» из-за взрывчатки у трубопровода с российским газом

Маргарита Щигарева
Фото: Darko Vojinovic / AP

Сербия будет безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать ее важной инфраструктуре. Как пишет «Глас Српске», об этом заявил президент республики Александр Вучич на фоне инцидента с обнаружением взрывчатки у трубопровода с российским газом.

По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое. В связи с этим Белград должен показать высочайшую степень боеспособности, добавил Вучич.

«Мы будем безжалостно разбираться с каждым, кто думает, что может угрожать жизненно важной инфраструктуре Республики Сербия. Безжалостно», — пообещал президент.

Ранее стало известно, что Венгрия созовет совет обороны из-за обнаружения взрывчатки у газопровода в Сербии. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Вучич 5 апреля заявил, что сербские поисковые подразделения нашли взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Как пояснил политик, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ. Было начато расследование.

