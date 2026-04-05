Венгрия созовет совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии

Орбан созовет совет обороны после обнаружения взрывчатки у газопровода в Сербии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил об экстренном созыве совета обороны из-за обнаружения взрывчатки для подрыва газопровода между Венгрией и Сербией. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Председатель правительства отметил, что решение было принято после разговора с президентом Сербии Александром Вучичем. «Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию», — сообщил Орбан.

Ранее Вучич заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Политик отметил, что начато расследование случившегося. По его сведениям, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.