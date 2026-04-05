11:40, 5 апреля 2026Мир

Вучич заявил об обнаружении взрывчатки для подрыва инфраструктуры между Венгрией и Сербией

Майя Назарова

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией обнаружили сербские поисковые подразделения. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передают «Известия».

Политик отметил, что начато расследование случившегося. По сведениям Вучича, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

Президент Сербии сообщил об инциденте премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

В конце марта Вучич рассказал о продлении газового контракта с Россией. Конкретные детали соглашения он не приводил, но заверил, что Сербия станет второй или третьей страной с самыми низкими ценами на энергоресурс.

Еще раньше глава сербской компании «Србиягаз» Душан Баятович после визита в Санкт-Петербург утверждал, что в ближайший месяц Москва и Белград подпишут соглашение о поставках газа сроком на полгода.

