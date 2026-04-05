Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 5 апреля 2026Мир

На Западе заявили о попытках Киева отрезать ЕС от газа из России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Диверсия со взрывчаткой рядом с магистральным газопроводом в Сербии, предназначенным для транспортировки российского газа, показал, что Киев хочет окончательно отрезать Европейский союз (ЕС) от российских энергоносителей, пишет L' AntiDiplomatico (AD).

Западное издание напомнило, что после уничтожения «Северных потоков» в Балтийском море «Турецкий поток» остался единственным стабильным коридором для поставок российского газа на европейский рынок.

«Именно поэтому сейчас киевский режим, спонсируемый своими западными хозяевами, хочет нанести по нему удар», — говорится в статье.

Президент Сербии Александр Вучич 5 апреля заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Как пояснил политик, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Раскрыт средний размер зарплаты в Москве

    Украинский военный рассказал о бесполезности канадских винтовок Colt

    Россиянам пообещали отсутствие шестидневных рабочих недель в 2026 году

    На Западе удивились внезапному ходу США в Иране

    План Макрона оказался под вопросом из-за России

    Женщина принесла дочь в жертву ради исцеления сына

    Мужчина пристыдил девушку за необычную привычку во время орального секса

    Иран высмеял требование Трампа об открытии Ормузского пролива

    Командир российского спецназа рассказал об испытании Европой новых технологий в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok