На Западе заявили о попытках Киева отрезать ЕС от газа из России

Диверсия со взрывчаткой рядом с магистральным газопроводом в Сербии, предназначенным для транспортировки российского газа, показал, что Киев хочет окончательно отрезать Европейский союз (ЕС) от российских энергоносителей, пишет L' AntiDiplomatico (AD).

Западное издание напомнило, что после уничтожения «Северных потоков» в Балтийском море «Турецкий поток» остался единственным стабильным коридором для поставок российского газа на европейский рынок.

«Именно поэтому сейчас киевский режим, спонсируемый своими западными хозяевами, хочет нанести по нему удар», — говорится в статье.

Президент Сербии Александр Вучич 5 апреля заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Как пояснил политик, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.