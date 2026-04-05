В Сербии раскрыли новые подробности о найденной взрывчатке

Прокуратура в Сербии: У газопровода в Венгрию нашли 4 кг взрывчатки

У газопровода из Сербии в Венгрию для поставок российского газа были найдены две сумки с четырьмя килограммами, предположительно, пластичной взрывчатки. Такие новые подробности об инциденте раскрыла прокурор Младенка Манойлович из Высшей прокуратуры в Суботице, передает РИА Новости.

Высшая прокуратура в Суботице возбудила уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ» и «Попытка диверсии».

Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в непосредственной близости от газопровода, подчеркнули в сербском Минобороны.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнаружение взрывчатки у газопровода в Сербии, предположила, что у Венгрии хотят отнять суверенитет, лишая ресурсов по разумной цене.

Президент Сербии Александр Вучич на фоне инцидента с обнаружением взрывчатки у трубопровода с российским газом пообещал безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать важной инфраструктуре республики. По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое.

Вучич 5 апреля заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Как пояснил политик, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.