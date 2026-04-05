В России прокомментировали обнаружение взрывчатки у газопровода в Сербии

Захарова: У Венгрии хотят отнять суверенитет, лишая ресурсов по разумной цене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнаружение взрывчатки у газопровода между Венгрией и Сербией. Ее слова передает ТАСС.

Захарова заявила, что Венгрию хотят лишить суверенитета, вмешиваясь во внутренние дела страны и заставляя принимать решения, наносящие ущерб экономике. По ее словам, Венгрию также пытаются лишить качественных и разумных по цене ресурсов.

Дипломат отметила, что «Будапешт давал отпор» на все предпринимаемые попытки. «Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере "Северных потоков"», — подчеркнула Захарова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне инцидента с обнаружением взрывчатки у трубопровода с российским газом пообещал безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать важной инфраструктуре республики. По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое.

Вучич 5 апреля заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Как пояснил политик, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ. Начато расследование.