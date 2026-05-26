Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 26 мая 2026Ценности

Фото 61-летней Моники Беллуччи в расстегнутом платье вызвали ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @loguiso / @cartier / @monicabellucciofficiel

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала образ для Каннского кинофестиваля и вызвала ажиотаж в сети. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном кожаном платье люксового бренда Fendi, оформленном кружевами. Оно было дополнено поясом и молнией, которую Беллуччи расстегнула.

Также телезвезда позировала в комплекте украшений ювелирной марки Cartier. Он включал в длинные серьги, сияющее колье и массивное кольцо.

Поклонники оказались в восторге от внешнего вида артистки и принялись обсуждать ее в комментариях под постом. «Лучшая из лучших», «Самая великолепная женщина на свете», «Она все еще такая сексуальная», «Очень давно ты украла мое сердце и до сих пор его не отпускаешь», «Шикарная женщина», — высказывались они.

В апреле Беллуччи снялась в откровенном виде для китайского журнала Modern Weekly Style.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноябрь 2026-го». Зеленский назвал срок завершения конфликта с Россией и озвучил условие

    Мужчина тайно снял на видео 652 женщины и оказался самым злостным вуайеристом страны

    США рассказали о сбитом над озером Гурон НЛО

    Мужчина из ДНР рассказал об угрозах украинских «Белых ангелов» забрать его внучку

    В Европе предрекли новый мощный удар по Киеву

    Москвичей предупредили о появлении лжесотрудников городских поликлиник

    Болгарский депутат назвал огромную ошибку Софии по Украине

    Трамп выступил с резким заявлением по Ирану

    Миллиардные активы экс-замглавы Минобороны отдали государству

    Стало известно о запрете Трампа на фоне вспышки хантавируса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok