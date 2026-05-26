Фото 61-летней Моники Беллуччи в расстегнутом платье вызвали ажиотаж в сети

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала образ для Каннского кинофестиваля и вызвала ажиотаж в сети. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном кожаном платье люксового бренда Fendi, оформленном кружевами. Оно было дополнено поясом и молнией, которую Беллуччи расстегнула.

Также телезвезда позировала в комплекте украшений ювелирной марки Cartier. Он включал в длинные серьги, сияющее колье и массивное кольцо.

Поклонники оказались в восторге от внешнего вида артистки и принялись обсуждать ее в комментариях под постом. «Лучшая из лучших», «Самая великолепная женщина на свете», «Она все еще такая сексуальная», «Очень давно ты украла мое сердце и до сих пор его не отпускаешь», «Шикарная женщина», — высказывались они.

В апреле Беллуччи снялась в откровенном виде для китайского журнала Modern Weekly Style.