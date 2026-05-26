В МИД назвали условие контактов между Россией и Евросоюзом

00:54, 26 мая 2026

МИД: Контакты РФ с ЕС зависят от его готовности отойти от антироссийского курса
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников в беседе с «Известиями» назвал условие при котором будет налажен контакт с Европейским союзом (ЕС).

«Перспективы наших контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы», — заявил Масленников.

Масленников также подчеркнул, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, а наоборот всегда выступала за решение вопросов дипломатическим путем.

Ранее депутат Государственной Думы Дмитрий Белик отреагировал на угрозы главы евродипломатии Каи Каллас после удара возмездия по Украине.

Он также обратился ко всем европейским политикам, призвав их «познакомиться с реальностью».

