Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 25 мая 2026Россия

В России отреагировали на угрозы главы евродипломатии после удара возмездия по Украине

Белик: У ЕС нет рычагов давления для изменения военно-политического курса России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России отреагировали на угрозы главы евродипломатии Каи Каллас после удара возмездия по Украине, заявив, что у Евросоюза нет рычагов давления для изменения российского военно-политического курса. Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова передает РИА Новости.

«Россия будет наносить удары возмездия столько, сколько потребуется, невзирая на истерические вопли мадам Каллас», — обозначил парламентарий.

Белик также обратился к европейским политикам, призвав их «познакомиться с реальностью». «Пока Каллас со своим политическим сборищем старается абстрагироваться от реального мира, ждать какого-либо здравомыслия от Брюсселя вряд ли стоит. К сожалению, сейчас политика Евросоюза построена на русофобии», — заключил он.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по украинским территориям комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», пояснив, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты России.

После удара России по целям на Украине Каллас заявила о намерении обсудить усиление давления на Россию. Применение «Орешника» она назвала «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    ЦБ объяснил рост спроса россиян на наличные

    МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

    В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok