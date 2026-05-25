Захарова объяснила блокирование Западом информации о трагедии в Старобельске

Захарова: Западным корреспондентам запретили освещать трагедию в Старобельске

Части западных корреспондентов, которые выехали на место трагедии в Старобельск, запретили освещать произошедшее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать. Посмотрите на итальянских корреспондентов. Они были, и вы посмотрите, что вышло», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Запад сознательно блокирует эту информацию, чтобы представить ответные удары России по целям в Киеве как якобы агрессию.

22 мая Вооруженные силы Украины атаковали профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Старобельске. Под ударами оказались учебный корпус и общежитие. В момент атаки в общежитии находились 86 человек.