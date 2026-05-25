Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:05, 25 мая 2026Авто

Получивший права два дня назад водитель сбил студентов в Москве

Shot: Получивший два дня назад права водитель сбил студентов МИРЭА в Москве
Майя Назарова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Водитель, получивший права два дня назад, сбил двух студентов Российского технологического университета — МИРЭА на улице Стромынка в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, молодых людей от удара отбросило на асфальт. Оба отделались ссадинами и ушибами.

У одного из юношей оказался поврежден макбук. Как утверждает пострадавший, водитель пообещал компенсировать ущерб за битую технику — 100 тысяч рублей.

Виновник ДТП пояснил, что ехал с положенной скоростью, но якобы на трассе было мокро и его занесло.

До этого сообщалось, что Infiniti врезалась в остановку на проспекте Мира в Москве. Пострадали три человека. У одного из пострадавших диагностировали сильный ушиб грудной клетки, у еще двоих — переломы ног.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok