Получивший права два дня назад водитель сбил студентов в Москве

Водитель, получивший права два дня назад, сбил двух студентов Российского технологического университета — МИРЭА на улице Стромынка в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям издания, молодых людей от удара отбросило на асфальт. Оба отделались ссадинами и ушибами.
У одного из юношей оказался поврежден макбук. Как утверждает пострадавший, водитель пообещал компенсировать ущерб за битую технику — 100 тысяч рублей.
Виновник ДТП пояснил, что ехал с положенной скоростью, но якобы на трассе было мокро и его занесло.
До этого сообщалось, что Infiniti врезалась в остановку на проспекте Мира в Москве. Пострадали три человека. У одного из пострадавших диагностировали сильный ушиб грудной клетки, у еще двоих — переломы ног.