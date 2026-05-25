16:56, 25 мая 2026

США в отношении Ирана решились «доверять, но проверять на стероидах»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

США будут поэтапно снимать блокаду иранских портов в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника сообщает газета The Washington Post (WP).

«Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», — цитирует издание своего собеседника.

По словам источника, Вашингтон в отношении Тегерана будет исповедовать политику «"доверяй, но проверяй" на стероидах».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что перемирие США и Ирана позволит Тегерану и дальше контролировать Ормузский пролив.

