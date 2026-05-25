Раскрыт перечень имущества семьи судьи Верховного суда КЧР

17:39, 25 мая 2026

Активы на 131 млн рублей нашли у судьи Верховного суда КЧР Адзиновой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Активы на 131 миллион рублей нашли у семьи судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Альбины Адзиновой. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, официальный доход семьи Адзиновой за 2016-2025 годы составил 66 миллионов рублей, сама же судья заработала 15,2 миллиона рублей. Однако за этот период судьей и ее родственниками были куплены десять машин, пять домов, девять квартир, пять нежилых помещений и десять земельных участков.

На супруга Адзиновой оказались оформлены три машины общей стоимостью 12 миллионов рублей, а также дом площадью более 700 квадратных метров в ауле Псыж. Супруг дочери судьи владеет имуществом на 91,9 миллиона рублей, среди нажитого — машина Toyota Camry и квартира коттеджного типа площадью 314,1 квадратного метра в элитном жилом комплексе в Москве.

Материалы направлены в надзорные инстанции для предъявления судье антикоррупционных исков.

Ранее сообщалось, что бывшего судью Верховного суда России лишили гарантии неприкосновенности.

