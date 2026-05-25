Военный назвал место запуска атаковавших Ярославль украинских дронов

Военный Дандыкин: Атаковавшие Ярославль БПЛА могли запускать с Сумской области

Атаковавшие Ярославль беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли быть запущены Вооруженными силами Украины (ВСУ) с подконтрольных Киеву частей Сумской и Черниговской областей, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Несмотря на то, что сейчас предполагают, что запуск был с территории Эстонии и так далее, я думаю, что все-таки он был с территории Украины, с тех частей, которые к нам ближе — это Сумская и Черниговская области. Хотя я не исключаю первый вариант, потому что они (украинские военные — прим. «Ленты.ру») поселились уже в прибалтийских странах. Тем не менее, мое мнение, что запуск был с территории Украины», — поделился Дандыкин.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили дроны на подлете к Ярославлю.

Как уточнил Евраев, в результате атаки пострадала женщина, она получила незначительное осколочное ранение.

