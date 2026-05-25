Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:24, 25 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный назвал место запуска атаковавших Ярославль украинских дронов

Военный Дандыкин: Атаковавшие Ярославль БПЛА могли запускать с Сумской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Атаковавшие Ярославль беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли быть запущены Вооруженными силами Украины (ВСУ) с подконтрольных Киеву частей Сумской и Черниговской областей, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Несмотря на то, что сейчас предполагают, что запуск был с территории Эстонии и так далее, я думаю, что все-таки он был с территории Украины, с тех частей, которые к нам ближе — это Сумская и Черниговская области. Хотя я не исключаю первый вариант, потому что они (украинские военные — прим. «Ленты.ру») поселились уже в прибалтийских странах. Тем не менее, мое мнение, что запуск был с территории Украины», — поделился Дандыкин.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили дроны на подлете к Ярославлю.

Как уточнил Евраев, в результате атаки пострадала женщина, она получила незначительное осколочное ранение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    В Госдуме словом «довели» отреагировали на анонсированные удары по Украине

    В Госдуме назвали комфортные для бюджета цены на нефть

    Пашинян второй раз подаст в суд на арестованного российского бизнесмена

    Назван новый лидер премиального сегмента российского авторынка

    22-летний россиянин отобрал у студента часы за 100 тысяч рублей в центре города

    Волонтеры спасли потерявшуюся в лесу девочку благодаря кряканью

    Перечислены опаснейшие народные методы снятия зубной боли

    Создатель самого популярного в мире стейблкоина начнет работу с валютой Грузии

    Художник Платон Инфанте-Арана назвал «доставляющую особое мучение» архитектуру Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok