19:08, 25 мая 2026

Норвежский журналист увидел путь для возвращения россиян в мировые лыжи

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Непряева . Фото: Daniel Kopatsch / Bongarts / Getty Images

Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт увидел путь для возвращения российских лыжников на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

Сальтведт посчитал, что помочь россиянам сможет действующий президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш, которого критикуют за непрозрачность и финансовые проблемы. При этом он подчеркнул, что отечественных лыжников должны вернуть на турниры в ближайшее время по примеру других федераций.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российской стороны на решение о недопуске лыжников на международные старты. После этого FIS начала присваивать спортсменам, их тренерам и техническому персоналу нейтральный статус.

В нейтральном статусе из российских лыжников соревнуются двое. На этапах Кубка мира выступают Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

