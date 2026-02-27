Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:38, 27 февраля 2026Спорт

Спортивный арбитражный суд оценил решение отстранить российских лыжников

Спортивный арбитражный суд назвал дискриминацией отстранение российских лыжников
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) оценил решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранить российских лыжников от участия в соревнованиях. Суд назвал его дискриминационным, о чем сообщается на его сайте.

«Оспариваемое решение явно направлено на то, чтобы лишить Федерацию лыжных гонок России и ее спортсменов права участвовать в мероприятиях FIS. CAS полагает, что оно подлежит отмене как дискриминационное», — написано в мотивировочной части решения суда.

Ранее, 2 декабря 2025 года, CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске российских лыжников на международные старты. После этого FIS начал присваивать спортсменам, их тренерам и техническому персоналу нейтральный статус.

На зимней Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе выступили два российских спортсмена — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. При этом CAS не допустил до Игр трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, так как тот не успел подать апелляцию на решение FIS в срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    В Санкт-Петербурге из земли внезапно забил фонтан

    Новую функцию Windows посоветовали немедленно отключить

    Российский арбитр вновь захотел поработать в Лиге чемпионов

    Россия обратилась с требованием к Великобритании

    Китайскую корпорацию призвали отозвать несколько сотен тысяч седанов

    Жена Natan решилась на пластику за миллионы рублей

    Определены перспективы дела на миллиард рублей основателя медиахолдинга Readovka

    Артемий Лебедев раскрыл итоги судов с бывшей женой

    20 верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok