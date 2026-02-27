Спортивный арбитражный суд оценил решение отстранить российских лыжников

Спортивный арбитражный суд назвал дискриминацией отстранение российских лыжников

Спортивный арбитражный суд (CAS) оценил решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранить российских лыжников от участия в соревнованиях. Суд назвал его дискриминационным, о чем сообщается на его сайте.

«Оспариваемое решение явно направлено на то, чтобы лишить Федерацию лыжных гонок России и ее спортсменов права участвовать в мероприятиях FIS. CAS полагает, что оно подлежит отмене как дискриминационное», — написано в мотивировочной части решения суда.

Ранее, 2 декабря 2025 года, CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске российских лыжников на международные старты. После этого FIS начал присваивать спортсменам, их тренерам и техническому персоналу нейтральный статус.

На зимней Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе выступили два российских спортсмена — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. При этом CAS не допустил до Игр трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, так как тот не успел подать апелляцию на решение FIS в срок.