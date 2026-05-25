Шаровые молнии попали в два дома в России

19:03, 25 мая 2026

Шаровые молнии попали в два дома в Архангельской области и Республике Коми
Александра Качан (Редактор)

Фото: Costazzurra / Shutterstock / Fotodom

Шаровые молнии ударили по домам в двух российских регионах, здания получили серьезные повреждения. О происшествиях стало известно Telegram-каналу Shot.

Первая молния попала по двухквартирному деревянному дому в городе Шенкурск Архангельской области. В результате оказались пробиты обшивка и внутренняя часть стены, никто из жильцов не пострадал. Второй случай произошел в селе Сторожевск Республики Коми, где из-за удара молнии частично сгорел частный дом. Пожар охватил 30 квадратов, люди не пострадали.

Ранее сообщалось о пожаре в подмосковном Павловском Посаде в СНТ «Текстильщик-2» в деревне Евсеево. Семья из четырех человек заживо сгорела в жилом доме.

