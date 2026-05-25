Бизнесменам назвали неочевидный инструмент увеличения продаж

Финэксперт Астахова: Запах выпечки побуждает покупателей зайти в магазин

Завлечь покупателей в магазин можно с помощью аромата сытной выпечки. Такой неочевидный инструмент увеличения продаж в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала финансовый консультант Екатерина Астахова.

Цвета и запахи, как пояснила гостья эфира, давно входят в инструментарий маркетологов, причем над подбором необходимой эссенции работают целые команды. В ретейле одним из мощных стимуляторов продаж является запах хлебобулочных изделий. Такой аромат, по словам финэксперта, всегда побуждает покупателей зайти в магазин, не позволяя пройти мимо.

Пытаясь пробудить в посетителях желание покупать, маркетологи воздействуют на всевозможные органы чувств — зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные, тактильные. К примеру, в магазинах устраивают дегустации, чтобы усилить аппетит, раскладывают товар в соответствии с правосторонним движением, как на дорогах, включают бодрую ритмичную или плавную музыку в зависимости от отдела и наличия акций.