Россиянам назвали уловки магазинов для неосознанных покупок

Роскачество: магазины воздействуют на органы чувств ради неосознанных покупок

Маркетологи крупных торговых сетей используют различные уловки, чтобы подтолкнуть клиентов к неосознанным покупкам. Как их вычислить и не поддаться на незаметные сигналы, «Ленте.ру» рассказала директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества Дарья Ширяева.

Любая манипуляция, влияющая на принятие решения о покупке, основана в первую очередь на сенсорике. Поэтому торговые сети расставляют «ловушки», направленные на наши органы чувств — зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные, тактильные Дарья Ширяева директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества

Маркетологи играют на чувстве аппетита

Все больше торговых сетей размещают полки со свежевыпеченным неупакованным хлебом при входе в торговый зал. Аромат хлеба моментально вызывает чувство голода. Срабатывают рецепторы, и покупатель не замечает, как кладет в свою корзину все больше товаров, которые он не собирался изначально покупать.

Неслучайны и дегустации, проводимые в магазинах. Они вызывают желание срочно что-нибудь съесть. Также после бесплатного угощения покупатель хочет отблагодарить магазин за него.

«От возникновения аппетита ничего не поможет. Однако его можно немного сбавить, заготовив заранее ароматную жвачку с мятно-лимонным вкусом», — посоветовали в Роскачестве.

Торговые сети стараются привлечь внимание красивой картинкой

До 90 процентов решений о выборе товара или бренда покупатель принимает не дома, а перед стеллажом в торговом зале. Именно поэтому маркетологи ретейла давно изучили, как покупатели ходят по залу. В торговых залах используется схема правостороннего движения, как в транспорте. Покупатели обычно держатся правой стороны при входе, а затем поворачивают к кассе слева. Поэтому пока потребитель дойдет до полки с основным продуктом из списка, он уже наполнит тележку акционными товарами, которые обычно выложены на отдельных полках или паллетах при входе в магазин.

Чтобы не купить лишнего, не стоит задерживаться у первых рядов, а сразу идти за товарами из списка. Когда в тележке будет все необходимое, можно вернутся ко входу за товарами по акции. Также стоит сравнить цены со стоимостью на сайте.

Также сети разрабатывают упаковки и рекламные материалы на основе нейровосприятия человеком разных цветов и сочетаний. Цветовая гамма способна регулировать настроение, создавать эмоциональный фон и даже влиять на аппетит. Доказано, что упаковки зеленого, красного и желтого цветов продаются быстрее. Потребители отдают предпочтение тому, что больше напоминает естественное, натуральное — зелень, фрукты, овощи.

Взяв в руки упаковку, важно переключить мозг с образов на текст и цифры — сосредоточиться на маркировке и составе. В таком случае спонтанная симпатия к продукту сменится на осознанное восприятие конкретной информации.

Одним из маркеров высококачественных продуктов служит российский Знак качества, который размещается на упаковке. Он присваивается лучшей отечественной продукции, которая по результатам веерных исследований соответствует существующим стандартам качества и опережающим стандартам Роскачества Дарья Ширяева директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества

Продавцы привлекают слух покупателей

Бодрая ритмичная мелодия у полок говорит о том, что перед вами товар, которого магазин хочет продать больше. Например, он залежался или его срок годности подходит к концу. Под такое музыкальное сопровождение чаще всего люди покупают что-то спонтанно. Также неосознанно потребители порой приобретают более дорогие товары и в большом количестве. Медленная музыка заставляет сердце биться медленней, задерживаться у полок, больше времени проводить в торговом зале и покупать больше примерно на 30 процентов Такой фон чаще всего включают в отделах постельного белья и техники.

«Лучше всего ходить по магазинам в наушниках, наслаждаясь своим плейлистом. Если наушников нет, старайтесь целенаправленно идти к полкам, на которых есть необходимые вам товары, не обращая внимания на акционные полки», — подытожили в Роскачестве.

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