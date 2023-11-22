Россиянам назвали главные уловки мошенников в «Черную пятницу»

Роскачество назвало рассылки главной уловкой мошенников в «Черную пятницу»

Рассылки по электронной почте и СМС во время распродаж стали одной из самых популярных уловок мошенников. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Роскачестве. Специалисты назвали главные приемы злоумышленников во время «Черной пятницы», а также объяснили, как не стать их жертвой.

Мошенники используют разные сценарии во время распродаж

Когда маркетплейсы и крупные сети объявляют об акциях, мошенники создают сайты-клоны, рассылают фишинговые ссылки, пытаются переманить покупателей в мессенджеры или отправляют сообщения с информацией о возврате либо доставке товаров. Все это рассчитано на невнимательность клиентов, отметили в организации.

«Вам могут приходить электронные письма и СМС с информацией, что вам полагается возмещение за товар, который вы никогда не покупали. Предлоги могут быть разными — так преступники пытаются заполучить данные вашей платежной карты. Поэтому в коротком сообщении всегда есть ссылка, по которой предлагается пройти, чтобы получить что-то. Открыв ее, пользователь увидит форму для введения конфиденциальной информации», — рассказали в Роскачестве.

Еще один частый вариант обмана связан с посылками через Почту России. Злоумышленники присылают подтверждение ложного заказа на большую сумму, который можно отменить только перейдя по ссылке из письма.

Делать этого ни в коем случае нельзя. Иначе вы будете перенаправлены на поддельную веб-страницу с ложной информацией и прямой просьбой сообщить номер карты, срок ее действия и CVV, чтобы «отменить заказ» Роскачество

Рассылки злоумышленников можно распознать

Фишинговое письмо можно отличить по некоторым признакам. Например, адрес электронной почты странно написан или содержит лишние символы, а в тексте есть ошибки. Также в письме к клиенту обращаются общими фразами, а не по имени, призывают немедленно перейти по ссылке, обещают подарки, купоны или другие бонусы. О подделке также может говорить нечеткий логотип известной компании.

«Чтобы не остаться в "Черную пятницу" без товаров и без денег, совершайте покупки только через домашнюю или сотовую сеть, а не через публичный Wi-Fi, где ваш платеж может быть перехвачен. Не сохраняйте данные своей платежной карты на сайтах розничных магазинов. Для привязки, например, к аккаунтам маркетплейсов заведите отдельный счет и специальную виртуальную карту к нему, чтобы переводить туда лимитированную сумму для покупок. Включите оповещения о покупках для всех ваших карт», — посоветовал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Также компания советует покупать товары только у проверенных брендов и в надежных интернет-магазинах. Слишком низкие цены на малознакомых сайтах также могут говорить об обмане. Кроме того, необходимо проверять реквизиты продавца перед покупкой, поскольку на мошеннических сайтах чаще всего оставляют личный номер карты или электронного кошелька.

Ранее россиянам рассказали, как можно выгодно покупать товары во время «Черной пятницы».