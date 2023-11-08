Россиянам назвали способ выгодно совершать покупки в период распродаж

Инвестор Кузнецова: в период распродаж необходим план покупок и расчет бюджета

Практикующий инвестор, основательница компании Frontiers, эксперт по финансам Мария Кузнецова назвала россиянам способ выгодно совершать покупки в период распродаж. Ее комментарий публикуют «Известия».

В первую очередь специалистка порекомендовала составить план покупок и сделать расчет бюджета, чтобы избежать необдуманных приобретений. Кроме того, по ее словам, не следует доверять скидкам, которые могут быть маркетинговым ходом. Эксперт посоветовала за несколько недель до распродаж выяснить цены на необходимые товары и впоследствии их сравнить.

«Не стесняйтесь отказываться от покупок. Если вы приобрели вещь и поняли, что она вам не подошла, то по закону можете вернуть ее в течение 14 дней. Исключения есть (например, нижнее белье и косметика), но за большинство товаров, не бывших в использовании, продавец обязан вернуть деньги», — добавила собеседница издания.

Ранее в ноябре руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина посоветовала россиянам не дожидаться скидок в период «черной пятницы». Эксперт предупредила, что цены могут вырасти из-за инфляции и роста издержек у бизнеса, а в условиях сжимающейся прибыли продавец не будет готов проводить соответствующие акции в сезон распродаж.