Россиянам посоветовали не дожидаться скидок в период распродаж

Роскачество: цены в России в период распродаж могут вырасти из-за инфляции

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина посоветовала россиянам не дожидаться скидок в период «черной пятницы». Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт предупредила, что цены могут вырасти из-за инфляции и роста издержек у бизнеса, а в условиях сжимающейся прибыли продавец не будет готов проводить соответствующие акции в сезон распродаж. «Если вам действительно нужен какой-то товар, который вы давно планировали купить, лучше купить его уже сейчас», — заявила Вяльшина.

Однако покупателям, которые хотят приобрести товары во время распродажи и при этом воспользоваться скидками, необходимо уже сейчас следить за изменениями цен с помощью торговых агрегаторов. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров также порекомендовал делать скриншоты товаров, поскольку подобные сервисы могут сознательно отключать функции мониторинга.

Кроме того, собеседники агентства отметили, что анализ прошлых лет показал, что некоторые продавцы завышают цены в сезон «черной пятницы». «Если на момент распродажи цена выбранного товара ниже той, которую вы зафиксировали месяцем ранее, тогда действительно покупку можно осуществить. Желательно предварительно проверить стоимость такого же товара в других магазинах», — уточнили они.

Ранее сообщалось, что в России цены на одежду во время распродаж вырастут на 13-15 процентов в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Согласно аналитическим данным ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», на фоне сокращения товаров премиального сегмента и расширения массмаркета, размер средней покупки в fasion-сегменте за 10 месяцев снизился на 5-8 процентов, при этом стоимость товаров в магазинах увеличилась.