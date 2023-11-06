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17:11, 6 ноября 2023Ценности

Россиянам посоветовали не дожидаться скидок в период распродаж

Роскачество: цены в России в период распродаж могут вырасти из-за инфляции

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина посоветовала россиянам не дожидаться скидок в период «черной пятницы». Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт предупредила, что цены могут вырасти из-за инфляции и роста издержек у бизнеса, а в условиях сжимающейся прибыли продавец не будет готов проводить соответствующие акции в сезон распродаж. «Если вам действительно нужен какой-то товар, который вы давно планировали купить, лучше купить его уже сейчас», — заявила Вяльшина.

Однако покупателям, которые хотят приобрести товары во время распродажи и при этом воспользоваться скидками, необходимо уже сейчас следить за изменениями цен с помощью торговых агрегаторов. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров также порекомендовал делать скриншоты товаров, поскольку подобные сервисы могут сознательно отключать функции мониторинга.

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Кроме того, собеседники агентства отметили, что анализ прошлых лет показал, что некоторые продавцы завышают цены в сезон «черной пятницы». «Если на момент распродажи цена выбранного товара ниже той, которую вы зафиксировали месяцем ранее, тогда действительно покупку можно осуществить. Желательно предварительно проверить стоимость такого же товара в других магазинах», — уточнили они.

Ранее сообщалось, что в России цены на одежду во время распродаж вырастут на 13-15 процентов в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Согласно аналитическим данным ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», на фоне сокращения товаров премиального сегмента и расширения массмаркета, размер средней покупки в fasion-сегменте за 10 месяцев снизился на 5-8 процентов, при этом стоимость товаров в магазинах увеличилась.

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      Мария Винар
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