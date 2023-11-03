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12:49, 3 ноября 2023Ценности

В России вырастут цены на одежду

В России цены на одежду во время распродаж вырастут на 13-15 процентов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России цены на одежду во время распродаж вырастут на 13-15 процентов в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно исследованию, на фоне сокращения товаров премиального сегмента и расширения массмаркета, размер средней покупки в fasion-сегменте за 10 месяцев снизился на 5-8 процентов, при этом стоимость товаров в магазинах увеличилась. «Четче это проявилось во второй половине лета и осенью, когда с курсовой волатильностью, инфляционными ожиданиями вырос и спрос», — уточнили эксперты.

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Среди прочего аналитики подчеркнули, что продажи одежды и обуви, включая марки отечественных производителей, продолжают наращивать онлайн-присутствие и возвращаются в торговые центры, что обеспечивает восстановление трафика торговых комплексов Москвы и крупнейших городов.

По мнению специалистов, покупатели в период скидок будут выбирать товары онлайн или в мультибрендовых магазинах, а также купят больше вещей новых брендов, которые представлены в торговых центрах. Вдобавок они обратили внимание, что в целом продажи российских марок показали рост продаж на 15-20 процентов год к году.

Ранее сообщалось, что «МегаФон» подключил ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей стране. В компании отметили, что это ускорит работу специализированных приложений, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.

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      Карина Черных
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