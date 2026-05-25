Жителям страны БРИКС запретили покупать газ

Reuters: Индия запретила покупку баллонов со сжиженным нефтяным газом

Индия ввела запрет на приобретение сжиженного нефтяного газа (СНГ) в баллонах. Об этом сообщило Reuters.

Данная мера распространяется на тех потребителей, чьи жилища уже подключены к трубопроводам. Кроме того, Индия сократила поставки этого энергоносителя некоторым отраслям промышленности из-за дефицита, вызванного блокадой Ормузского пролива.

Власти Индии призывают потребителей использовать сжиженный газ, подаваемый по трубопроводам. В 2025 году Индия потребила 33,15 миллиона тонн сжиженного газа, в основном используемого для приготовления пищи. При этом 60 процентов спроса пришлось на импорт, а 90 процентов импорта — на страны Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что производство электроэнергии на газовых электростанциях в Индии упало до шестилетнего минимума на фоне перебоев в поставках топлива с Ближнего Востока.