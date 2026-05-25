Гоблин высказался об инопланетянах

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что не верит в прилеты инопланетян на Землю

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что не верит в то, что инопланетяне прилетают на Землю. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik, запись которого вышла в «VK Видео».

«Если вдруг на Землю прибыли некие представители инопланетных цивилизаций. Вопрос первый: зачем они сюда прибыли? На нас, на дураков, посмотреть?» — задался вопросом Пучков. По его мнению, инопланетным цивилизациям, которые теоретически могли бы посетить Землю, будет нечему учиться у людей.

Блогер также предположил, что в большинстве случаев, когда люди видели пришельцев, имели место пока что необъяснимые природные явления. «Нет никаких пришельцев, мы им на фиг не нужны», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США опубликовало новый блок секретных файлов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Многие видео были сняты пилотами американских ВВС и военными дронами в период с 2018 по 2023 год над Персидским заливом.