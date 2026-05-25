18:21, 25 мая 2026Путешествия

Россиянка показала лучший номер отеля в китайском городе и рассмешила подписчиков

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @kris_zolotareva

Российская туристка заселилась в лучший номер отеля в китайском городе Гуанчжоу и рассмешила подписчиков. Видео из своей комнаты она показала на странице @kris_zolotareva в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика сняла номер, обклеенный рекламой Coca‑Cola — название газированного напитка было даже на одеяле на кровати. «Треш какой-то», — заметила постоялица, добавив, что речь идет о гостинице Shangri-La. Проживание там обошлось ей в 200 долларов (14,2 тысячи рублей). Сотрудники отеля заверили туристку, что это лучшая комната.

Пользователям сети ситуация показалась забавной — многие захотели заселиться именно в этот номер. «Я хочу туда», «А минусы будут?», «Лучший номер, что я видел в жизни», «Как забронировать конкретно этот номер?» — задавались вопросом юзеры.

Ранее россияне заселились в пятизвездочный отель в Шарм-эш-Шейхе (Египет) и обнаружили там живую тропу из муравьев. Семья с детьми приехала в гостиницу Xperience Kiroseiz Parkland 5*.

