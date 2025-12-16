Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 16 декабря 2025Путешествия

Россияне заселились в пятизвездочный отель Египта и обнаружили там живую тропу из муравьев

Россияне обнаружили живую тропу из муравьев в отеле Шарм-эш-Шейха
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom  

Россияне заселились в пятизвездочный отель в Шарм-эш-Шейхе (Египет) и обнаружили там живую тропу из муравьев. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что семья с детьми приехала в гостиницу Xperience Kiroseiz Parkland 5*. Сначала россиян заселили в комнату на третьем этаже, где, по их словам, мебель была «убитой и с плесенью», а свет горел лишь частично. После жалобы их переселили в номер на первом этаже.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025
Куда поехать в марте 2026 года? Отдых в России, за границей, в горах и на море
Куда поехать в марте 2026 года?Отдых в России, за границей, в горах и на море
31 октября 2025

«Дети вечером чуток попкорна оставили, и утром к нему была уже живая тропа из муравьев. Да, это еда, но это ненормально, что нельзя в номере ничего хранить из-за них. Да и не только еда — им детский нурофен с зодаком из аптечки тоже понравились», — рассказала российская туристка в чате, посвященном отелю.

Она также поделилась, что боится привезти их в Россию. По словам соотечественницы, администрация отеля никак не отреагировала на ее видео с живностью и ничего не пообещала сделать. Несмотря на это, семья решила продолжить отдых.

«Вернулись в номер около 22:00, и муравьев стало меньше. Может, обработали чем-нибудь после того, как я на ресепшен сходила. Но сегодня к утру они снова вернулись — их меньше в этот раз. Но все равно есть», — поделилась туристка позже. Многие путешественники в чате утверждают, что тоже встречались с живностью в этой гостинице.

Ранее россияне столкнулись с самыми массовыми атаками клопов в Египте за последние 10 лет. Уточнялось, что соотечественники обнаружили насекомых в четырех- и пятизвездочных отелях Хургады, Шарм-эш-Шейха и Сахль-Хашиша.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Гостья шоу попала в неловкую ситуацию в прямом эфире из-за неожиданного звонка мужа

    Упитанный миллиардер дал объявление о поиске невесты

    Россиянин надругался над двумя девочками в парке

    Зеленский обсудил с королем европейской страны продолжение военной помощи Украине

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok