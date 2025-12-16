Россияне заселились в пятизвездочный отель Египта и обнаружили там живую тропу из муравьев

Россияне заселились в пятизвездочный отель в Шарм-эш-Шейхе (Египет) и обнаружили там живую тропу из муравьев. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что семья с детьми приехала в гостиницу Xperience Kiroseiz Parkland 5*. Сначала россиян заселили в комнату на третьем этаже, где, по их словам, мебель была «убитой и с плесенью», а свет горел лишь частично. После жалобы их переселили в номер на первом этаже.

«Дети вечером чуток попкорна оставили, и утром к нему была уже живая тропа из муравьев. Да, это еда, но это ненормально, что нельзя в номере ничего хранить из-за них. Да и не только еда — им детский нурофен с зодаком из аптечки тоже понравились», — рассказала российская туристка в чате, посвященном отелю.

Она также поделилась, что боится привезти их в Россию. По словам соотечественницы, администрация отеля никак не отреагировала на ее видео с живностью и ничего не пообещала сделать. Несмотря на это, семья решила продолжить отдых.

«Вернулись в номер около 22:00, и муравьев стало меньше. Может, обработали чем-нибудь после того, как я на ресепшен сходила. Но сегодня к утру они снова вернулись — их меньше в этот раз. Но все равно есть», — поделилась туристка позже. Многие путешественники в чате утверждают, что тоже встречались с живностью в этой гостинице.

Ранее россияне столкнулись с самыми массовыми атаками клопов в Египте за последние 10 лет. Уточнялось, что соотечественники обнаружили насекомых в четырех- и пятизвездочных отелях Хургады, Шарм-эш-Шейха и Сахль-Хашиша.