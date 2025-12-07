Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:27, 7 декабря 2025Путешествия

Россиян массово атаковали клопы в пятизвездочных отелях Египта

Shot: Россияне столкнулись с массовыми атаками клопов в отелях Египта
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российские туристы столкнулись с самыми массовыми атаками клопов в Египте за последние 10 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что соотечественники обнаружили насекомых в четырех- и пятизвездочных отелях Хургады, Шарм-эш-Шейха и Сахль-Хашиша. В частности, из популярного Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh одновременно вернулись сразу несколько покусанных клопами отдыхающих.

Материалы по теме:
Как навсегда избавиться от клопов в квартире? Самые эффективные способы борьбы с клопами в домашних условиях
Как навсегда избавиться от клопов в квартире?Самые эффективные способы борьбы с клопами в домашних условиях
29 июня 2023
Укус клопа: как выглядит на теле человека, симптомы, фото
Укус клопа:как выглядит на теле человека, симптомы, фото
6 декабря 2023

Как сообщает источник, сначала туристы заметили на теле странные укусы и решили, что это мошки или комары. Однако позже они нашли в кроватях черных кровососущих. Пострадавшие рассказали журналистам, что их дважды переселяли в другие номера, но и там была аналогичная проблема.

Некоторые турагенты назвали ситуацию с клопами в Египте эпидемией. Россияне опасаются, что насекомые могут пробраться в чемоданы и вместе с ними улететь домой.

Новости о том, что постельные клопы атаковали российских туристов в отеле Шарм-Эш-Шейха, появлялись и в ноябре. Насекомых заметили в гостинице Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Россиянам назвали неожиданные опасности и коварство геморроя

    Россиян массово атаковали клопы в пятизвездочных отелях Египта

    Москвичам пообещали неожиданную для декабря погоду

    Двалишвили отправили в больницу после боя с Яном

    Раскрыты подробности публичных издевательств над Долиной

    Осужденная за расчленение рэпера Картрайта вдова обжаловала приговор

    В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

    В посольстве Украины в США назвали основные вызовы во время переговорного процесса

    Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады в лыжных гонках от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok