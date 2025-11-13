Путешествия
12:06, 13 ноября 2025Путешествия

Постельные клопы атаковали россиян в отеле Египта

Shot: Постельные клопы атаковали россиян в отеле Шарм-Эш-Шейха
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: whitejellybeans / Shutterstock / Fotodom

Постельные клопы атаковали российских туристов в отеле Шарм-Эш-Шейха (Египет). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Насекомых заметили в гостинице Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza. Туристы обнаружили их сразу в нескольких номерах при заселении. Они обратились к сотрудникам отеля с жалобами, но те заявили, что свободных мест нет, и не реагировали на претензии.

Позднее россияне стали жаловаться на сильный зуд и множественные укусы на ногах. Многие из них теперь боятся, что могут случайно увезти насекомых с собой на родину в чемоданах. Уточняется, что постельные клопы — трудновыводимы, а их укусы могут привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку.

Ранее супружеская пара из США была искусана постельными клопами во время круиза на лайнере Horizon. Они проснулись с зудом в ногах и красными пятнами от укусов на теле.

