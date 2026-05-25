Россиянин изнасиловал девушку в лифте жилого дома

В Москве арестовали мужчину за изнасилование девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 158 («Кража») и 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, ночью 22 мая 29-летний мужчина в лифте жилого дома на Октябрьской улице напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия, а затем похитил телефон.

После произошедшего пострадавшая сразу обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник в кратчайшие сроки был установлен и задержан.

По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

