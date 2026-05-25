Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:25, 25 мая 2026Силовые структуры

Россиянин изнасиловал девушку в лифте жилого дома

В Москве арестовали мужчину за изнасилование девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве арестовали мужчину за изнасилование девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 158 («Кража») и 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, ночью 22 мая 29-летний мужчина в лифте жилого дома на Октябрьской улице напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия, а затем похитил телефон.

После произошедшего пострадавшая сразу обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник в кратчайшие сроки был установлен и задержан.

По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что двое россиян снимали на видео изнасилование несовершеннолетней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    В Госдуме словом «довели» отреагировали на анонсированные удары по Украине

    В Госдуме назвали комфортные для бюджета цены на нефть

    Пашинян второй раз подаст в суд на арестованного российского бизнесмена

    Назван новый лидер премиального сегмента российского авторынка

    22-летний россиянин отобрал у студента часы за 100 тысяч рублей в центре города

    Волонтеры спасли потерявшуюся в лесу девочку благодаря кряканью

    Перечислены опаснейшие народные методы снятия зубной боли

    Создатель самого популярного в мире стейблкоина начнет работу с валютой Грузии

    Художник Платон Инфанте-Арана назвал «доставляющую особое мучение» архитектуру Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok