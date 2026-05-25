
17:28, 25 мая 2026Россия

Российский генерал-лейтенант назвал способ приблизить конец конфликта на Украине

Сергей Истомин
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Конец конфликта на Украине можно приблизить наступлением в зоне специальной военной операции (СВО). Такой способ назвал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ударами можно обмениваться бесконечно, но только наступательные операции решат проблему. Парламентарий напомнил, что в Европе не отказываются от подготовки к войне с Россией, поэтому, считает он, наступление особенно актуально.

«В ближайшие годы они готовятся к войне с нами, и нам нужно вопрос этот [с наступлением в зоне СВО] решить быстро и эффективно», — подчеркнул генерал-лейтенант, также отметив необходимость господства в воздухе.

Ранее МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений в Киеве и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В дипведомстве подчеркнули, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске «переполнила чашу терпения».

ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ночь на 22 мая. Жертвами налета стал 21 человек, еще 44 пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников атаковали здания колледжа в три волны, целясь в одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны РФ приказ подготовить предложения по ответным действиям. В ночь на 24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

