18:10, 25 мая 2026Россия

Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать армию за рубежом для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения затронули федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне». Согласно им, глава государства своим решением может привлечь Вооруженные силы России в случае необходимости защитить сограждан, арестованных или преследуемых иностранными судами без участия российской стороны. Это касается в том числе судебных органов, компетенция которых не основывается на резолюции Совбеза ООН.

