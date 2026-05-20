Совфед разрешил применять Российскую армию за рубежом еще в одном случае

11:44, 20 мая 2026

Совфед одобрил закон об использовании армии для защиты россиян за рубежом
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Совфед одобрил закон, разрешающий применять Российскую армию за рубежом в случае, если находящимся там россиянам требуется защита. Об этом пишет РИА Новости.

Как следует из заключения конституционного комитета верхней палаты парламента, закон устанавливает дополнительные меры для защиты россиян в случае принятия иностранными органами решений или действий, противоречащих интересам России.

Госдума приняла документ сразу в двух чтениях 13 мая. Изменения вносятся в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне». Как пояснили авторы законопроекта, речь идет о неправомерных арестах, удержании, уголовном или ином преследовании россиян за рубежом. Решение о привлечении Вооруженных сил России для защиты граждан в таких случаях будет принимать президент Владимир Путин.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал законопроект сдерживающей силой. По его словам, есть случаи, когда россиян задерживают необоснованно, обвиняя по надуманным предлогам. Депутат также напомнил о случае с российским археологом Александром Бутягиным, задержанным в Польше.

