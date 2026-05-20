Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 20 мая 2026Мир

Иран поставил США и Израилю жесткий ультиматум

КСИР пригрозил вывести войну на пределы региона, если удары по Ирану повторятся
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил вывести войну за пределы Ближнего Востока, если США и Израиль вновь атакуют Иран. Об этом сообщает Fars.

«Американо-израильский враг, который не извлек уроков из крупных и стратегических поражений и вновь прибегает к угрозам, должен знать: хотя они атаковали нас с полной мощью двух армий, являющихся самыми дорогостоящими в мире, мы не использовали все возможности против них (...). Теперь, если нападение повторится, региональная война на этот раз выйдет за пределы региона», — отмечается в заявлении.

В КСИР добавили, что иранский народ — это «люди войны», и они готовы продемонстрировать свою силу на поле боя, а «не в пустых заявлениях и социальных сетях».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал, что Исламская Республика преподнесет США много сюрпризов, если Вашингтон решит возобновить войну в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным. Что встревожило лидера Китая?

    В словах Си Цзиньпина увидели попытку задеть США на переговорах с Путиным

    Разведчик «Мерлин-ВР» пролетит 150 километров без потери связи

    В российском регионе пара получила сроки за шпионаж

    Кайли Миноуг сообщила о рецидиве рака груди

    В Госдуме высказались об изучении школьниками профиля «Искусственный интеллект»

    Бороться с борщевиком начнут с помощью дронов

    Трамп и Нетаньяху провели «драматичный» телефонный разговор

    Мужчины ринулись накачивать ягодицы ради долголетия

    Припаркованная на тротуаре машина стоила россиянину жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok