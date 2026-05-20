Иран поставил США и Израилю жесткий ультиматум

КСИР пригрозил вывести войну на пределы региона, если удары по Ирану повторятся

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил вывести войну за пределы Ближнего Востока, если США и Израиль вновь атакуют Иран. Об этом сообщает Fars.

«Американо-израильский враг, который не извлек уроков из крупных и стратегических поражений и вновь прибегает к угрозам, должен знать: хотя они атаковали нас с полной мощью двух армий, являющихся самыми дорогостоящими в мире, мы не использовали все возможности против них (...). Теперь, если нападение повторится, региональная война на этот раз выйдет за пределы региона», — отмечается в заявлении.

В КСИР добавили, что иранский народ — это «люди войны», и они готовы продемонстрировать свою силу на поле боя, а «не в пустых заявлениях и социальных сетях».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал, что Исламская Республика преподнесет США много сюрпризов, если Вашингтон решит возобновить войну в регионе.