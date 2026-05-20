Глава МИД Ирана пообещал США много «сюрпризов»

Глава МИД Ирана Аракчи: Возобновление войны принесет США много сюрпризов

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал, что страна преподнесет Соединенным Штатам много сюрпризов, если Вашингтон решит воозобновить войну в регионе. Он заявил об этом в соцсети X.

«С учетом извлеченных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще много сюрпризов», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что через несколько месяцев после начала военных действий США признали потерю десятков самолетов, стоимость которых оценивается в миллиарды долларов. Он отметил, что ВС Ирана первыми уничтожили разрекламированный истребитель F-35.

Ранее Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику.