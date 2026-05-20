Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:39, 20 мая 2026Мир

Глава МИД Ирана пообещал США много «сюрпризов»

Глава МИД Ирана Аракчи: Возобновление войны принесет США много сюрпризов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал, что страна преподнесет Соединенным Штатам много сюрпризов, если Вашингтон решит воозобновить войну в регионе. Он заявил об этом в соцсети X.

«С учетом извлеченных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще много сюрпризов», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что через несколько месяцев после начала военных действий США признали потерю десятков самолетов, стоимость которых оценивается в миллиарды долларов. Он отметил, что ВС Ирана первыми уничтожили разрекламированный истребитель F-35.

Ранее Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

    Россиянам стали реже отказывать в автокредитах

    Звезда Comedy Woman объяснила нежелание мужа-итальянца говорить по-русски

    Российский тренер по боксу превратил тренировки в жестокие пытки для детей

    В ВСУ подняли проблему прослушки украинских раций

    Финка отреагировала на пенсию россиян словами «и на это можно жить?»

    Китай нарастил покупки российской нефти

    Силовики сообщили о потере ВСУ «роты калек»

    Американские СМИ обратились к Трампу с одним призывом

    Нарколог назвала способ определить у себя алкоголизм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok