Нарколог назвала способ определить у себя алкоголизм

Врач Перминова: Улучшение настроения при мысли о выпивке говорит об алкоголизме
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова в беседе с РИА Новости перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости. По ее словам, некоторые из них можно выявить самостоятельно.

Среди тревожных сигналов — увеличение частоты употребления (например, раз в неделю вместо раза в месяц), появление новых поводов для выпивки, улучшение настроения при мысли о предстоящем употреблении, а также желание «догоняться» — пить во время и после мероприятия вне связи с тостами или компанией.

Также, отметила врач, на зависимость указывают желание выпивать в одиночку и без повода, изменение характера опьянения и поведения в нетрезвом состоянии, провалы в памяти после алкоголя.

«Изменение эмоциональной реакции на алкоголь: если раньше "от этого хорошо", то теперь "без этого плохо"», — пояснила Перминова. Дополнительные признаки — мелкие травмы, утеря документов и вещей, дезориентация во времени и пространстве в нетрезвом виде.

Нарколог рекомендовала обратиться к специалисту при наличии трех и более перечисленных признаков.

Ранее врач-нарколог «Поликлиника.ру» Роман Устинов отметил, что понять, что близкий человек страдает бытовым алкоголизмом сложно, поскольку это начальная, стертая форма зависимости.

