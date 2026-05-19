Названы самые распространенные мошеннические схемы для обмана дачников

Юрист Кырлан: Дачники являются одной из самых уязвимых категорий для мошенников

Дачники традиционно считаются одной из самых уязвимых категорий для мошенников, поскольку здесь сочетаются сезонность, доверчивость, удаленность участков и большое количество сделок «по знакомству», рассказал «Ленте.ру» доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан.

«Сегодня злоумышленники активно используют цифровые сервисы, поддельные документы и социальную инженерию. Одна из самых распространенных схем — это мошенничество с земельными участками и домами. Человеку могут продать участок с проблемными границами, арестом, двойной продажей, чужими коммуникациями или вообще без надлежащего права собственности», — объяснил Кырлан.

По словам юриста, рискованными являются сделки по доверенности, срочные продажи «по очень выгодной цене» и покупка без полноценной проверки выписки ЕГРН, категории земли и прав продавца. Зачастую покупатель узнает о спорах с соседями, сервитутах или судебных ограничениях уже после передачи денег.

«Вторая очень распространенная схема — фиктивные строительные и ремонтные работы. Весной и летом появляются бригады, которые предлагают "быстро и дешево" построить дом, баню, забор или провести коммуникации. После получения аванса такие исполнители либо исчезают, либо выполняют минимальный объем работ и требуют доплаты», — рассказал Кырлан.

Юрист назвал особенно опасными ситуации без письменного договора, сметы и подтверждения оплаты. Для дачников проблема усугубляется тем, что многие объекты находятся далеко от постоянного места проживания и контроль за работами ослаблен.

«Отдельная категория — мошенничество через СНТ. Здесь злоумышленники могут использовать поддельные квитанции, фальшивые сборы "на срочный ремонт", фиктивные решения собраний или незаконное подключение дополнительных платежей. Иногда люди просто переводят деньги, потому что сообщение пришло "от председателя" в мессенджере. На практике нередки и случаи подделки аккаунтов председателей СНТ или рассылки через взломанные чаты поселков», — пояснил Кырлан.

Другая мошенническая схема связана с «коммунальными» мошенниками, предупредил юрист. Дачникам предлагают срочную замену счетчиков, проверку электропроводки, обслуживание скважин, обработку участков от клещей или подключение газа. Часть услуг вообще не нужна, а часть выполняется по завышенным ценам. Зачастую жертвами становятся пожилые собственники, которых запугивают штрафами, отключением электричества или «новыми обязательными требованиями».

«Сохраняются и классические телефонные схемы. Мошенники представляются сотрудниками банка, Росреестра, МФЦ, энергосбытовых организаций или "службы безопасности", убеждая человека срочно назвать код из СМС, подтвердить право собственности или "защитить участок от мошенников". В последние годы злоумышленники все чаще используют утечки персональных данных и уже знают фамилию владельца, адрес участка и даже кадастровую информацию, что делает разговор более убедительным», — отметил Кырлан.

Главной ошибкой дачников юрист назвал доверие к устным договоренностям и спешку. Эксперт посоветовал проверять объект через ЕГРН, не передавать крупные авансы без договора, не переводить деньги по сообщениям в мессенджерах, перепроверять любые «срочные сборы» через официальные контакты СНТ и никогда не сообщать коды подтверждения по телефону.

