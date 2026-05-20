07:55, 20 мая 2026

Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине для переговоров. Что известно о первых соглашениях с Китаем?

Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Стулов / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал президента России Владимира Путина на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине. Встречу засняли на видео.

Российский и китайский лидеры обменялись рукопожатиями. Также глава РФ встретили военный караул и оркестр. Площадь застелили красной ковровой дорожкой.

Путин пригласил председателя КНР посетить Россию в 2027 году и назвал его дорогим другом. Он также описал встречу с Си Цзиньпином китайской поговоркой.

Дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку, насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени»

Владимир ПутинПрезидент России

Путин прибыл в Китай 19 мая, для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами двух стран. У самолета президента РФ встретил глава МИД страны Ван И и проводил до автомобиля Aurus с китайскими номерами.

В России раскрыли первые соглашения с Китаем в рамках визита Путина

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредсавитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ расширил свое сотрудничество с Китаем по итогам визита российской делегации во главе с Владимиром Путиным.

По его словам, достигнута договоренность с China Architecture Design & Research Group о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в России и КНР. Заключено сотрудничество с Демонстрационной зоной Китай–ШОС и Российско-китайской гильдией коммерции о развитие совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, были налажены отношения с Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division о поддержке российско-китайского сотрудничества в сфере гражданской космической инфраструктуры. Дмитриев подчеркнул, что новые проекты позволят решать комплексные задачи сотрудничества между странами.

Также РФПИ с китайскими партнерами реализовали «более 50 знаковых совместных проектов». При этом общий объем инвестиций в них — больше 800 миллиардов рублей.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

В визите Путина в Китай заметили угрозу для Европы

Политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture сообщил, что поездка президента России в Китай привела к изоляции Европы. Он считает, что в условиях глобальной перестройки Европа оказалась в исключительно уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита.

Встреча политических лидеров США, Китая и России в Пекине — это крайне необычное событие, скрывающее нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд

Strategic Culture

Также, по данным The Guardian, официальный визит Путина в Китай спустя четыре дня после отъезда американского лидера Дональда Трампа говорит о прочных связях между Москвой и Пекином. По мнению старшего аналитика по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе Уильяма Янга, КНР напоминает Трампу, что у Пекина есть «и другие прочные и надежные связи, на которые он может рассчитывать».

