На Западе заметили сигнал Трампу в визите Путина в Китай

Guardian: Визит Путина в Китай после Трампа говорит о прочных связях РФ и КНР

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай спустя четыре дня после отъезда американского лидера Дональда Трампа говорит о прочных связях между Москвой и Пекином. Об этом сообщает The Guardian.

«Они [главы России и Китая] встречались более 40 раз, что значительно превосходит число встреч Си Цзиньпина с другими западными лидерами», — говорится в статье.

По мнению старшего аналитика по Северо-Восточной Азии в Международной кризисной группе Уильяма Янга, КНР напоминает Трампу, что у Пекина есть «и другие прочные и надежные связи, на которые он может рассчитывать».

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что Китай рад приезду президента России в Пекин. Он сообщил, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.