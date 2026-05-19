Нанесен ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре на севере Украины

«Нафтогаз»: Россия нанесла ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре Украины

Вооруженные силы (ВС) России вечером 19 мая нанесли мощный ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре «Нафтогаза» в Черниговской области Украины. Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.

До этого, по словам представителей компании, атака российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжалась в течение всего дня. Под ударами оказались сразу несколько объектов.

«Прицельные обстрелы активов Группы продолжаются уже четвертый день подряд. В результате ударов происходит разрушение оборудования», — говорится в сообщении.

Персонал производственных объектов не пострадал.

Ранее мониторинговые украинские паблики сообщали о массовом запуске российских дронов-камикадзе «Герань-2» с ряда направлений.